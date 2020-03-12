«Атлетико» в дополнительное время выбил «Ливерпуль» из Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал - Советский спорт
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12 марта 2020 01:34ФутболШарафудинов Виктор

«Атлетико» в дополнительное время выбил «Ливерпуль» из Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал

Прошлогодний победитель турнира вылетел уже в первом раунде плей-офф.

В дополнительное время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» на своем поле проиграл «Атлетико» со счетом 2:3. В следующий раунд вышел испанский клуб.

Основное время завершилось со счетом 1:0 в пользу команды Юргена Клоппа. Поскольку первый матч на своем поле мадридская команда выиграла с таким же результатом, команды продолжили выяснение отношений в дополнительные полчаса.

На 43-й минуте Жоржиньо Веналдум головой переправил мяч в ворота Яна Облака после подачи Алекса Окслейда-Чемберлена.

Больше голов в основное время не было, но уже на четвертой минуте дополнительного Роберто Фирмино забил второй гол «Ливерпуля». После навеса Вейналдума бразильский нападающий головой нанес удар в штангу, однако тут же добил мяч в сетку.

На 97-й минуте отличился Маркос Льоренте, и «Атлетико» вышел вперед по сумме двух матчей за счет гола на чужом поле. После ошибки вратаря мерсисайдцев Адриана Жоау Фелиш перехватил мяч и отправил в прорыв Льоренте, ну а тот прицельно пробил в дальний нижний угол.

На 105-й минуте Льоренте оформил дубль, исполнив точный дальний удар после передачи Альваро Мораты. В самой концовке дополнительного времени отличился уже сам Мората (120+1), поставив окончательную точку в противостоянии.

Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов состоится 20 марта. Ранее в 1/4 пробились «РБ Лейпциг», «Аталанта» и «Пари Сен-Жермен».

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