«Атлетико» в дополнительное время выбил «Ливерпуль» из Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал

В дополнительное время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» на своем поле проиграл «Атлетико» со счетом 2:3. В следующий раунд вышел испанский клуб.
Основное время завершилось со счетом 1:0 в пользу команды Юргена Клоппа. Поскольку первый матч на своем поле мадридская команда выиграла с таким же результатом, команды продолжили выяснение отношений в дополнительные полчаса.
На 43-й минуте Жоржиньо Веналдум головой переправил мяч в ворота Яна Облака после подачи Алекса Окслейда-Чемберлена.
Больше голов в основное время не было, но уже на четвертой минуте дополнительного Роберто Фирмино забил второй гол «Ливерпуля». После навеса Вейналдума бразильский нападающий головой нанес удар в штангу, однако тут же добил мяч в сетку.
На 97-й минуте отличился Маркос Льоренте, и «Атлетико» вышел вперед по сумме двух матчей за счет гола на чужом поле. После ошибки вратаря мерсисайдцев Адриана Жоау Фелиш перехватил мяч и отправил в прорыв Льоренте, ну а тот прицельно пробил в дальний нижний угол.
На 105-й минуте Льоренте оформил дубль, исполнив точный дальний удар после передачи Альваро Мораты. В самой концовке дополнительного времени отличился уже сам Мората (120+1), поставив окончательную точку в противостоянии.
Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов состоится 20 марта. Ранее в 1/4 пробились «РБ Лейпциг», «Аталанта» и «Пари Сен-Жермен».
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Хабиб назвал Фергюсона глупым человеком, лживым мексиканцем и пнул его пояс (видео) Нурмагомедов и Фергюсон пообщались на пресс-конференции, приуроченной к турниру UFC 249. 07.03.2020 03:00 ММА Ващенко Сергей Сергей Шахрай: Талант Валиевой требует бережного отношения, у нее уже было два перелома Наш обозреватель Сергей Шахрай – о победе Камилы Валиевой на юношеском чемпионате мира по фигурному катанию 08.03.2020 14:00 Фигурное катание Волохов Юрий Джино выпустил джина из кувшина. Как прошел день в НХЛ (видео) Евгений Малкин снова набирает очки, Артемий Панарин на раздаче, Денис Гурьянов дерется, но не спасает «Даллас» от очередного фиаско.
11.03.2020 11:00 Хоккей Федоровский Александр У россиян – два золота для Белоруссии. Для себя – серебро Последние гонки чемпионата Европы принесли сборной России серебро – Кристина Резцова стала второй в пасьюте. Победы Сергея Бочарникова и Елены Кручинкиной порадовали уже Белоруссию. 01.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай Пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Как это было До поединка осталось полтора месяца. 07.03.2020 02:00 ММА Ващенко Сергей Невероятно: в Канаде перевелись голеадоры В топ-8 лучших снайперов НХЛ нет канадцев. 11.03.2020 18:30 Хоккей Славин Виталий «Витязь» ведет переговоры с Семиным. Подмосковный клуб подвел итоги сезона «Витязь» в своем офисе подвел итоги уходящего сезона. На вопросы журналистов ответили генеральный менеджер клуба Игорь Варицкий и главный тренер Михаил Кравец. 11.03.2020 23:00 Хоккей Домрачев Владислав Будет ли футбол со зрителями? Непонятно до сих пор… Главный редактор «Советского спорта» обобщает все события, связанные с отменами, переносами матчей и разнообразными ограничениями, которые вместил один сегодняшний день. 11.03.2020 22:00 Футбол Яременко Николай