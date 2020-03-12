Симеоне - о победе над «Ливерпулем»: «Атлетико» вернулся в число восьми лучших команд Европы Мадридцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не скрывал эмоций после победы над «Ливерпулем», отдельно отметив игру вратаря Яна Облака.

«Сейчас Облак - лучший вратарь в мире. В «Барселоне» есть Месси, а у нас результат во многом делает Облак. Наш переход на тактическую схему 5-4-1 должен был позволить нам создавать моменты на контратаках, и мы их создавали. Мы победили очень сильного соперника и вернулись в число восьми лучших команд континента. Болельщики гнали «Ливерпуль» вперед, но нам удалось с этим справиться», - приводит слова аргентинца пресс-служба УЕФА.

Напомним, вчера «Атлетико» в гостях обыграл «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:2 и вышел в четвертьфинал турнира. Судьба противостояния решалась в дополнительное время. В составе «Ливерпуля» отличились Джоржиньо Вейналдум и Роберто Фирмино. За мадридцев забивали Маркос Льоренте (дважды) и Альваро Мората.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 20 марта. Также на этой неделе в четвертьфинал турнира пробились «РБ Лейпциг», «Аталанта» и «ПСЖ».

Добавим, что «Ливерпуль» является действующим победителем самого престижного еврокубка.