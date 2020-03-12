Юрген Клопп: «Ливерпуль» прекрасно сыграл в основное время, а потом ребята устали - Советский спорт
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12 марта 2020 07:27ФутболНечаев Юрий

Юрген Клопп: «Ливерпуль» прекрасно сыграл в основное время, а потом ребята устали

Ливерпульцы завершили борьбу в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

«Нашей главной ошибкой было то, что мы забили второй гол в дополнительное время, а не в основное. Мы прекрасно сыграли в основное время, ребята провели потрясающий матч, но голы, которые мы пропустили, невозможно объяснить. После второго гола команда заметно устала. У игроков забились ноги, пропала та легкость, с которой мы играли в первые 90 минут», - сказал Клопп в интервью BT Sport.

Напомним, вчера «Атлетико» в гостях обыграл «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:2 и вышел в четвертьфинал турнира. Судьба противостояния решалась в дополнительное время. В составе «Ливерпуля» отличились Джоржиньо Вейналдум и Роберто Фирмино. За мадридцев забивали Маркос Льоренте (дважды) и Альваро Мората.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 20 марта. Также на этой неделе в четвертьфинал турнира пробились «РБ Лейпциг», «Аталанта» и «ПСЖ».

Добавим, что «Ливерпуль» является действующим победителем самого престижного еврокубка.

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