Томас Тухель: Против «Боруссии» «ПСЖ» сыграл как команда, на которую можно положиться

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал победу над «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Эта победа для болельщиков. Мы сыграли как команда, на которую можно положиться. Сегодня быть тренером такой команды - это настоящее наслаждение. Мы всегда стремимся контролировать ход игры, и нам это полностью удавалось в первом тайме. Было очевидно, что придется и потерпеть, но вместе мы это сделали. Сократили пространство между линиями, и каждый работал друг за друга. Мы это не планировали, но получилось так, что продолжали угрожать сопернику на контратаках», - приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.
Напомним, в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов »ПСЖ» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0. Эта победа позволила чемпиону Франции выйти в четвертьфинал главного европейского клубного турнира впервые с 2016 года. В составе победителей отличились Неймар и Хуан Бернат.
В первой встрече победу одержали дортмундцы со счетом 2:1.
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 20 марта. Также на этой неделе в четвертьфинал турнира пробились «РБ Лейпциг», «Аталанта» и «Атлетико».
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