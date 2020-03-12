Томас Тухель: Против «Боруссии» «ПСЖ» сыграл как команда, на которую можно положиться Парижане вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал победу над «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Эта победа для болельщиков. Мы сыграли как команда, на которую можно положиться. Сегодня быть тренером такой команды - это настоящее наслаждение. Мы всегда стремимся контролировать ход игры, и нам это полностью удавалось в первом тайме. Было очевидно, что придется и потерпеть, но вместе мы это сделали. Сократили пространство между линиями, и каждый работал друг за друга. Мы это не планировали, но получилось так, что продолжали угрожать сопернику на контратаках», - приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов »ПСЖ» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0. Эта победа позволила чемпиону Франции выйти в четвертьфинал главного европейского клубного турнира впервые с 2016 года. В составе победителей отличились Неймар и Хуан Бернат.

В первой встрече победу одержали дортмундцы со счетом 2:1.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 20 марта. Также на этой неделе в четвертьфинал турнира пробились «РБ Лейпциг», «Аталанта» и «Атлетико».