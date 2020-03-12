Люсьен Фавр: «Боруссии» не хватило нужного решения в финальной фазе атак, последней передачи Дортмундцы завершили выступление в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр рассказал, чего не хватило его команде для победы над «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В самом начале нам пришлось туго, соперник высоко прессинговал. Потом мы играли нормально, было неплохо. Не хватало только нужного решения в финальной фазе атак, последней передачи. Мы пошли вперед большими силами, но пространства для развития атак совсем не было. А два пропущенных гола были вовсе не обязательными», - цитирует Фавра официальный сайт УЕФА.

Напомним, в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0. Эта победа позволила чемпиону Франции выйти в четвертьфинал главного европейского клубного турнира впервые с 2016 года. В составе победителей отличились Неймар и Хуан Бернат.

В первой встрече победу одержали дортмундцы со счетом 2:1.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 20 марта. Также на этой неделе в четвертьфинал турнира пробились «РБ Лейпциг», «Аталанта» и «Атлетико».