Люсьен Фавр: «Боруссии» не хватило нужного решения в финальной фазе атак, последней передачи

Главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр рассказал, чего не хватило его команде для победы над «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«В самом начале нам пришлось туго, соперник высоко прессинговал. Потом мы играли нормально, было неплохо. Не хватало только нужного решения в финальной фазе атак, последней передачи. Мы пошли вперед большими силами, но пространства для развития атак совсем не было. А два пропущенных гола были вовсе не обязательными», - цитирует Фавра официальный сайт УЕФА.
Напомним, в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0. Эта победа позволила чемпиону Франции выйти в четвертьфинал главного европейского клубного турнира впервые с 2016 года. В составе победителей отличились Неймар и Хуан Бернат.
В первой встрече победу одержали дортмундцы со счетом 2:1.
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 20 марта. Также на этой неделе в четвертьфинал турнира пробились «РБ Лейпциг», «Аталанта» и «Атлетико».
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