Нападающий «Сампдории» Габбьядини заразился коронавирусом Форвард «Сампдории» Маноло Габбьядини на своей странице в Twitter сообщил о том, что он заразился коронавирусом.

– Я получил положительный результат на коронавирус. Я хочу поблагодарить всех, кто написал мне, многие сообщения уже пришли. Я все еще хочу сказать вам, что я в порядке, так что не волнуйтесь. Следуйте всем правилам, оставайтесь дома, и все получится, – написал игрок.

Sono risultato positivo anche io al Coronavirus. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto, mi sono arrivati già tantissimi messaggi. Ci tengo comunque a dirvi che sto bene, quindi non preoccupatevi. Seguite tutti le norme, restate a casa e tutto si risolverà. 💪 pic.twitter.com/YIa9knMAK8 — Manolo Gabbiadini (@Mgabbia23) March 12, 2020

Габбьядини стал вторым футболистом серии А, кто заразился коронавирусом. Вчера стало известно, что данная инфекция была выявлена у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани. Туринский клуб изолировал игрока, а также всех сотрудников и других футболистов, кто контактировал с ним.

В текущем сезоне на счету 28-летнего форварда 23 матча, в которых он забил семь голов и отдал два ассиста. Его команда идет на 16-й строчке в турнирной таблице, набрав 26 очков после 25 поединков.

Напомним, что чемпионат Италии был приостановлен, а УЕФА перенес первые встречи 1/8 финала Лиги Европы с участием итальянских команд: «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома».