«Манчестер Сити» оказался в списке претендентов на Кейна «Манчестер Сити» хочет приобрести нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

По информации Goal.com, «горожане» готовы оформить трансфер 26-летнего англичанина ближайшим летом за 150 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуются «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с января 2011 года. С тех пор он провел за клуб 278 матчей, забив 181 мяч и отдав 30 ассистов. Его контракт со «шпорами» рассчитан до июля 2024-го.

В нынешнем сезоне на счету нападающего 17 голов и два ассиста в 25 матчах. Он продолжает восстанавливаться после травмы колена, полученной в игре 21-го тура против «Саутгемптона» (0:1).

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 150 миллионов евро.