Черчесов продлил контракт со сборной России Известный тренер Станислав Черчесов будет работать со сборной России до 30 декабря 2022 года.

Именно на такой срок РФС продлил контракт с 56-летним специалистом, возглавившим национальную команду 10 августа 2016 года.

Напомним, что в качестве тренер главным достижением Черчесова является победа в чемпионате и Кубке Польше с «Легией». Сборная России под руководством стала четвертьфиналистом домашнего чемпионата мира.