Владельцы абонементов получат доступ к «Матч Премьер» Совместное заявление РПЛ и канала «Матч Премьер».

В связи с запретом до 10 апреля 2020 года проведения на территории города Москвы спортивных массовых мероприятий с числом участников более 5000 человек часть самой лояльной аудитории клубов – владельцы сезонных абонементов - будут вынуждены частично или полностью отказаться от посещения матчей любимых команд в указанный период.

Канал «Матч Премьер», РПЛ и столичные клубы приняли решение распространить среди владельцев абонементов московских команд РПЛ промокоды для бесплатной онлайн-подписки на тематический футбольный канал «Матч Премьер» на один месяц. О порядке передачи промокодов для владельцев сезонных абонементов будет дополнительно сообщено на информационных ресурсах Вещателя, РПЛ или клубов.

Мы уверены, что трудности, связанные с ограничениями при проведении матчей, носят временный характер.

Трансляции всех игр РПЛ будут доступны на сайте matchpremier.ru, в мобильном приложении «Матч!», а также на телевизорах Smart TV, поддерживающих приложение «Матч!».

При возникновении подобных или иных ограничений на посещение матчей РПЛ в других регионах России данная инициатива будет осуществлена подобным же образом.