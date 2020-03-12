Станислав Черчесов: Рад продолжить работу в сборной России - Советский спорт
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12 марта 2020 19:52ФутболШарафудинов Виктор

Станислав Черчесов: Рад продолжить работу в сборной России

Главный тренер национальной команды прокомментировал продление контракта с РФС.

Сегодня стало известно о том, что Станислав Черчесов продлил трудовое соглашение с Российским футбольным союзом до 30 декабря 2022 года.

«Как я уже говорил некоторое время назад, после выхода национальной сборной России на Евро-2020 контракт нашего тренерского штаба с РФС предусматривал автоматическое продление на два года, – цитирует слова Черчесова сайт РФС. – Но в связи с тем, что чемпионат мира в Катаре пройдет не летом 2022 года, как планировалось ранее, а ноябре-декабре, то имел место лишь технический момент, связанный с изменением дат окончания соглашения. Сегодня соответствующие корректировки были внесены, и мы рады продолжить нашу работу в сборной России. На повестке дня сейчас стоит подготовка к чемпионату Европы, в рамках которой уже в марте мы сыграем выездными контрольные матчи со Швецией и Молдавией».

Как сообщает официальный сайт РФС, в будущем контракт может быть продлен до 31 июля 2024 года в случае успешного выступления – выхода из группы – национальной сборной России в финальном турнире чемпионата мира ФИФА по футболу 2022 года.

На домашнем чемпионате мира 2018 года сборная России добралась до четвертьфинала.

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