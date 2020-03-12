Станислав Черчесов: Рад продолжить работу в сборной России

Сегодня стало известно о том, что Станислав Черчесов продлил трудовое соглашение с Российским футбольным союзом до 30 декабря 2022 года.
«Как я уже говорил некоторое время назад, после выхода национальной сборной России на Евро-2020 контракт нашего тренерского штаба с РФС предусматривал автоматическое продление на два года, – цитирует слова Черчесова сайт РФС. – Но в связи с тем, что чемпионат мира в Катаре пройдет не летом 2022 года, как планировалось ранее, а ноябре-декабре, то имел место лишь технический момент, связанный с изменением дат окончания соглашения. Сегодня соответствующие корректировки были внесены, и мы рады продолжить нашу работу в сборной России. На повестке дня сейчас стоит подготовка к чемпионату Европы, в рамках которой уже в марте мы сыграем выездными контрольные матчи со Швецией и Молдавией».
Как сообщает официальный сайт РФС, в будущем контракт может быть продлен до 31 июля 2024 года в случае успешного выступления – выхода из группы – национальной сборной России в финальном турнире чемпионата мира ФИФА по футболу 2022 года.
На домашнем чемпионате мира 2018 года сборная России добралась до четвертьфинала.
«Семь сорок» для Лю. Валиева захватила лидерство на юниорском ЧМ На чемпионате мира среди юниоров в Таллине женскую короткую программу уверенно выиграла россиянка Камила Валиева. Алиса Лю из США идет только четвертой. 06.03.2020 19:00 Фигурное катание Тигай Лев Областной начальник в Канаде сказал «нет» Щербаковой, Косторной и Трусовой. ЧМ-2020 отменен Власти провинции Квебек отменили чемпионат мира, который должен был пройти в Монреале с 18 по 21 марта. Причина все та же – эпидемия коронавируса. 12.03.2020 00:15 Фигурное катание Тигай Лев Пандемия парализует спорт. Как коронавирус изменил нашу жизнь «Советский спорт» собрал все важные спортивные события, на проведение которых повлияла болезнь. 12.03.2020 09:45 Футбол «Жизни спортсменов важнее». На этапе Кубка мира не будет зрителей Стартующий в четверг в чешском Нове-Место этап Кубка мира пройдет без зрителей – так решили организаторы. Причина – злополучный коронавирус, который продолжает распространяться по Европе. 03.03.2020 17:45 Биатлон Волохов Юрий Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай Сначала финал, теперь провал. «Авангард» проиграл серию «Салавату Юлаеву» Прошлогодний финалист Кубка Гагарина завершил выступление в плей-офф в первом раунде. 11.03.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав Георгий Шелия: Играть как бездомные и остаться ни с чем – это будет удар по «Тамбову» Голкипер «Тамбова» рассказал о переезде на спартаковскую базу и поделился ожиданиями от ближайших двух туров. 11.03.2020 15:30 Футбол Джума Иван Магия Камилы. Вместе с Лю Валиева разгромила Трусову, Косторную, и Щербакову Последнее, третье золото юниорского ЧМ в Таллине России принесла 13-летняя Камила Валиева. С «младшим» (пока) мировым рекордом. 07.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев Волшебник улетел. Вернется ли? «Автомобилист» сошел с дистанции «Автомобилист» проиграл «Сибири» пятый матч серии (1:2) и закончил сезон (счет в серии 1-4). На повестке дня главный вопрос: продолжит ли карьеру 41-летний Павел Дацюк? 10.03.2020 19:45 Хоккей Домрачев Владислав «Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья