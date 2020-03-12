Андрей Червиченко: Черчесов – лучшее предложение для сборной России на данный момент Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко – о продлении контракта между сборной России и ее главным тренером Станиславом Черчесовым до конца 2022 года.

– Всегда нужно исходить из того, были ли лучше предложения. В настоящее время для нашей сборной это лучшее предложение. Сборная игру показывает хорошую, пока что проходит во все турниры. Думаю, что логика в этом есть. Черчесов не прогибается под игроков, свою линию гнет. В этом плане все абсолютно логично, – цитирует Червиченко Sport24.ru.

Сегодня стало известно, что Черчесов продлил трудовое соглашение с Российским футбольным союзом до 30 декабря 2022 года.

Как сообщает официальный сайт РФС, в будущем контракт с 56-летним специалистом может быть продлен до 31 июля 2024-го в случае успешного выступления – выхода из группы – национальной сборной в финальном турнире чемпионата мира-2022.