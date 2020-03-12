Джан Пьеро Гасперини: На улицах блокпосты, как будто в Бергамо чума Главный тренер «Аталанты» рассказал о том, как изменилась жизнь в Италии из-за коронавируса.

В интервью CalcioNews24 Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями о возвращении в Бергамо после выездного матча Лиги чемпионов против «Валенсии».

«Мы не знали, что ситуация в Италии настолько ужасна, – заявил тренер «Аталанты». – Четыре дня назад в понедельник это был совсем другой мир. Матч с «Валенсией» на время вывел нас из этой реальности.

Сейчас мы не знаем, что делать. Попробуем потренироваться, много мы не просим. Парни в замешательстве. Мы пытаемся адаптироваться, но не имеем представления о том, что будет в будущем. Сможем ли мы играть снова?

На улицах стоят блокпосты, словно у нас чума. Наша жизнь изменилась, жизнь каждого человека изменилась. Я слышу только сирены машин скорой помощи».

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» дважды обыграла «Валенсию» – 4:1 и 4:3 на выезде. Клуб из Бергамо впервые в своей истории пробился в четвертьфинал главного клубного турнира Европы.

Чемпионат Италии приостановлен из-за пандемии коронавируса.