Хименес может продолжить карьеру в «Арсенале» или «Тоттенхэме» «Арсенал» и «Тоттенхэм» заинтересованы в покупке 28-летнего нападающего «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса.

Как сообщает ESPN, лондонские клубы готовы вступить в переговоры по мексиканскому игроку в конце текущего сезона.

Напомним, что Хименес был арендован «Вулверхэмптоном» у «Бенфики» в июле 2018 года и через сезон был выкуплен английским клубом за 38 миллионов евро. За это время он забил 39 голов и отдал 18 результативных передач в 87 матчах. За сборную Мексики он отметился 23 забитыми мячами в 82 встречах.

В текущем сезоне на счету форварда 22 гола и 10 ассистов в 43 играх. Его команда занимает шестое место в АПЛ, набрав 43 очка после 29 туров.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.