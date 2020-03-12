Правительство Великобритании рассматривает возможность приостановки спортивных соревнований Ситуацию прокомментировал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Власти Великобритании рассматривают возможность приостановки спортивных соревнований на территории страны. В то же время, по словам премьер-министра Бориса Джонсона, пока речь не идет о срочном введении экстренных мер.

«Мы рассматриваем возможность запрета крупных мероприятий, в том числе и спортивных соревнований – цитирует слова Джонсона BBC. – Ученые считают, что такая мера мало повлияет на распространение вируса. Однако нынешняя ситуация накладывает ответственность на государственные службы.

Мы следуем за наукой: сейчас нет медицинских причин для запрета таких мероприятий. Мы не говорим «нет» таким мерам, а держим их в уме. Но очень важно правильно выбрать время для того, чтобы максимально увеличивать наше вмешательство».

АПЛ пока разрешает проводить матчи чемпионата Англии со зрителями на трибунах. В то же время три игрока «Лестера» были отправлены в карантин с подозрением на заражение коронавирусом.

В Великобритании зафиксировано 596 случаев заражения COVID-19. 10 заразившихся скончались.