Сергей Овчинников: Отказывал «Спартаку» несколько раз и получил за это машину и три квартиры Бывший вратарь «Локомотива» и «Динамо» рассказал, как ему предлагали стать спартаковцем.

В интервью YouTube-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский» тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников, защищавший в прошлом ворота «Локомотива» и «Динамо» рассказал о том, какие выгоды он получил, несколько раз отказавшись от перехода в «Спартак»:

«Был такой доктор Васильков, он тогда еще в «Спартаке» работал. Я выхожу в Баковке из ворот базы, смотрю – он сидит. Я говорю: «Ой, здрасьте». Он отвечает: «Здравствуй. Сядь в машину, с тобой поговорить хотят». Спрашиваю: «Кто?». Он: «Старостин». Я говорю: «Я не знаю таких». Ну «Спартак» ведь. А я динамовский воспитанник, это невозможно. «Не, — говорю, — езжай отсюда». Он сдал назад и уехал.

Потом в 1991 году, когда Стас Черчесов собирался уезжать, они меня второй раз хотели взять. Я просто отказал, не поехал на встречу. Сказал, что неправильно будет, потому что «Динамо», то да се. Уже корректно отказал. И этот вопрос закрылся. Но каждый раз, когда я отказывал «Спартаку», я шел к Юрию Палычу и говорил: «Прессингуют. Надо что-то мне дать». И он мне все время что-то давал: машину, квартиру. А однажды я просто в очередной раз развелся, и мне нужна была квартира. Я просто пошел и придумал, что меня «Спартак» опять зовет. Он такой: «Да е-мое! Ну на тебе еще одну». В общем, так я получил три квартиры».

Овчинников выступал за «Локомотив» с 1991 по 1997 годы, а также с 2002-го по 2005-й. На его счету 18 матчей в чемпионате СССР в составе железнодорожников, а также 277 игр в чемпионате России. Профессиональную карьеру он завершил в 2006-м, сыграв 13 матчей в РПЛ за московское «Динамо». В составе «Локомотива» Сергей дважды стал чемпионом России в 2002 и 2004 годах.

В тренерском штабе ЦСКА Овчинников работает с 2014 года.