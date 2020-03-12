«Эвертон» надеется летом приобрести Белотти

По информации Tutto Mercato Web, «Эвертон» готов купить 26-летнего итальянца в летнее трансферное окно. О деталях возможной сделки между клубами пока не сообщается.
Отметим, что сейчас за ливерпульский клуб выступает другой итальянский форвард – 20-летний Мойзе Кин, а руководит командой Карло Анчелотти.
В нынешнем сезоне на счету Белотти 15 голов и три ассиста в 31 матче. Его контракт с клубом рассчитан до июля 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.
На данный момент, «Торино» занимает 15-е место в серии А, набрав 27 очков после 25 туров.
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