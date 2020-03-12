«Истанбул» добился минимальной победы над «Копенгагеном» Первая встреча 1/8 финала Лиги Европы между «Истанбулом» и «Копенгагеном» завершилась со счетом 1:0 в пользу турецкой команды.

В концовке встречи победу хозяевам принес точный удар Эдина Вишчи с 11-метровой отметки. Ответная встреча состоится 19 марта в Дании. Лига Европы. 1/8 финала «Истанбул Башакшехир» (Турция) – «Копенгаген» (Дания) – 1:0 (0:0) Голы: Вишча, 88 (с пенальти).