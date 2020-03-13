«Верона» объявила карантин из-за коронавируса

Напомним, что «Верона» играла против генуэзской команды в рамках 26-го тура чемпионата Италии и уступила в гостях со счетом 1:2. 28-летний нападающий отыграл 61 минуту и был заменен на Федерико Бонаццоли.
Все представители команды, принимавшие участие в матче, самоизолировались до 22 марта.
Габбьядини стал вторым футболистом серии А, кто заразился коронавирусом. Вчера стало известно, что данная инфекция была выявлена у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани. Туринский клуб изолировал игрока, а также всех сотрудников и других футболистов, кто контактировал с ним.
Напомним, что чемпионат Италии был приостановлен, а УЕФА перенес первые встречи 1/8 финала Лиги Европы с участием итальянских команд: «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома».
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