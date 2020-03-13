Бонавентура и Жиру могут перейти в «Лацио» «Лацио» собирается подписать контракты с двумя потенциальными свободными агентами.

По информации Tuttosport, римский клуб заинтересован в приглашении в команду нападающего «Челси» Оливье Жиру и полузащитника «Милана» Джакомо Бонавентура.

Отметим, что прошлой зимой «Лацио» пытался подписать французского форварда, но лондонский клуб не отпустил игрока в Италию.

Жиру выступает за «Челси» с января 2018 года. За это время 33-летний форвард провел 76 матчей, забил 21 гол и отдал 13 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в девять миллионов евро.

Что касается Бонавентуры, то 30-летний полузащитник выступает за «Милан» с сентября 2014-го. С тех пор он принял участие в 171 поединке, отметившись 34 забитыми мячами и 15 ассистами. Его цена – 12 миллионов.