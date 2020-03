Матчи 30-го тура АПЛ пройдут без изменений

Пресс-служба АПЛ сообщила о том, что матчи в рамках 30-го тура чемпионата пройдут в соответствии с календарем турнира.

Данное решение было принято даже несмотря на то, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рекомендовал запретить все массовые мероприятия, включая спортивные.

Ранее стало известно, что матч 28-го тура АПЛ «Манчестер Сити» – «Арсенал» был перенесен на более поздний срок из-за коронавируса.

Following the latest update from Government issued this afternoon, all Premier League matches will go ahead as scheduled this weekend



