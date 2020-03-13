Матчи 30-го тура АПЛ пройдут без изменений - Советский спорт
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13 марта 2020 01:45ФутболКорегин Владислав

Матчи 30-го тура АПЛ пройдут без изменений

Встречи пройдут с 14 по 16 марта.

Пресс-служба АПЛ сообщила о том, что матчи в рамках 30-го тура чемпионата пройдут в соответствии с календарем турнира.

Данное решение было принято даже несмотря на то, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рекомендовал запретить все массовые мероприятия, включая спортивные.

Ранее стало известно, что матч 28-го тура АПЛ «Манчестер Сити» – «Арсенал» был перенесен на более поздний срок из-за коронавируса.

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