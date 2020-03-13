В Южной Америке отложили старт отборочного турнира ЧМ-2022 и приостановили Кубок Либертадорес Квалификация Мундиалz в зоне КОНМЕБОЛ должна была стартовать 26 марта.

ФИФА, проведя консультации с Южноамериканской конфедерацией футбола, приняла решение перенести мартовские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбольных ассоциаций.

«Матчи, которые должны были состояться во время международного окна футбольного календаря с 23 по 31 марта перенесены, – сказано в заявлении ФИФА. – Все подробности о новых датах проведения встреч отборочного турнира ЧМ-2022 будут сообщены позже после всех необходимых консультаций.

ФИФА продолжит следить за ситуацией с распространением коронавируса COVID-19, и в случае необходимости в календарь отборочного турнира в Южной Америке будут внесены дополнительные изменения. Наша цель – защита здоровья и безопасности всех участников соревнований и болельщиков».

Десять южноамериканских сборных должны были провести два тура первых тура кругового турнира 26, 27 и 31 марта.

Вслед за отменой старта отборочного турнира Мундиаля, КОНМЕБОЛ приостановила розыгрыш Кубка Либертадорес, главного клубного турнира континента. Все матчи группового этапа, которые должны были состояться на неделе с 15 по 21 марта, будут перенесены на более поздний срок.