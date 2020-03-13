Грузия обратилась в УЕФА с просьбой перенести матч квалификации Евро-2020 из-за коронавируса 26 марта грузинская сборная должна сыграть с командой Белоруссии в Тбилиси.

Генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири сообщил о том, что была отправлена официальная просьба в УЕФА с предложением перенести отборочный матч Евро-2020 Грузия – Белоруссия из-за ситуации с коронавирусом.

«Для нас важным является болельщик, однако не менее важным являются интересы и здоровье игроков, – цитирует Муджири ТАСС. – У нас в сборной есть много игроков, которые играют в Европе и Америке. Из-за опасности коронавируса их путешествие и въезд усложнились. Это еще один аргумент в пользу того, почему матч должен быть перенесен.

Для нас неприемлемым является отказ от зрителей на стадионе, так как футбол принадлежит народу. В Париже тоже провели матч Лиги чемпионов без зрителей, однако люди собрались вокруг стадиона, и мне непонятно, какая разница, много людей будет на трибунах или за стадионом».

Матч плей-офф квалификации Евро-2020 Грузия – Белоруссия должен состояться в Тбилиси 26 марта. 31-го числа победитель этой встречи должен разыграть путевку на Евро-2020 с лучшей командой второго полуфинала мини-турнира, в котором встретятся сборные Северной Македонии и Косово.

Напомним, что УЕФА на 17 марта назначил совещание, на котором будет решен вопрос о дальнейшем проведении еврокубков и возможном переносе финального турнира Евро-2020.

В Грузии выявлено 24 случая заражения коронавирусом. В карантине находятся 295 человек, еще 49 – в стационарных учреждениях под наблюдением врачей.