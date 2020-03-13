Каллум Хадсон-Одои: Я выздоровел после заражения коронавирусом Нападающий «Челси» уверяет, что у него все хорошо.

Ранее стало известно, что 19-летний форвард «Челси» Каллум Хадсон-Одои заболел, и в его анализах был обнаружен коронавирус.

Сегодня футболист опубликовал видео в своем твиттере, заявив, что он исцелился после заражения.

«Привет, ребята! Возможно, вы слышали, что у меня был коронавирус. Я болел в последние несколько дней, но уже выздоровел. Надеюсь, скоро вернуться на поле. Берегите себя!» – заявил Хадсон-Одои.

Thank you for all your good wishes, as I said in the video I’m feeling good and hope to see you all soon!!🙏🏾❤️ pic.twitter.com/hn5d0ikm60 — Callum Hudson-Odoi (@Calteck10) March 13, 2020

9 марта у 19-летнего англичанина были обнаружены симптомы простуды, и с тех пор он не принимал участия в тренировках в качестве меры предосторожности. 12 марта стало известно, что футболист сдал положительный тест на COVID-19.

«Челси» сообщал, что сотрудники клуба, общавшиеся с заразившимся футболистом, отправлены на карантин согласно директив правительства Великобритании. Однако те, кто не имел непосредственного контакта с Хадсоном-Одил, должны в ближайшие дни вернуться к работе. Часть тренировочного центра закрыта для доступа.

В нынешнем сезоне Хадсон-Одои забил за «Челси» 4 мяча и сделал 6 результативных передач в 27 матчах с учетом всех турниров.

14 марта «Челси» должен сыграть на выезде с «Астон Виллой» в рамках 30-го тура чемпионата Англии.