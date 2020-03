Каллум Хадсон-Одои: Я выздоровел после заражения коронавирусом

Ранее стало известно, что 19-летний форвард «Челси» Каллум Хадсон-Одои заболел, и в его анализах был обнаружен коронавирус.

Сегодня футболист опубликовал видео в своем твиттере, заявив, что он исцелился после заражения.

«Привет, ребята! Возможно, вы слышали, что у меня был коронавирус. Я болел в последние несколько дней, но уже выздоровел. Надеюсь, скоро вернуться на поле. Берегите себя!» – заявил Хадсон-Одои.

Thank you for all your good wishes, as I said in the video I’m feeling good and hope to see you all soon!!🙏🏾❤️ pic.twitter.com/hn5d0ikm60