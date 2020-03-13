Жалоба Кокорина и Мамаева на приговор будет рассмотрена в суде 20 апреля Адвокат Мамаева считает приговор незаконным и необоснованным.

20 апреля Второй кассационный суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор футболистам Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые были осуждены за хулиганство. Об этом в интервью ТАСС сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

«Кассационные жалобы на апелляционный приговор судебной коллеги Мосгорсуда переданы для рассмотрения в кассационной инстанции, – заявил Бушманов. – Судебное заседание назначено на 10:00 мск 20 апреля».

Бушманов называет приговор «незаконным» и «необоснованным». В жалобе указано, что судом незаконно вменено причинение одних и тех же повреждений потерпевшему Соловчуку, позиции защиты об отсутствии хулиганских побуждений не дано надлежащей оценки, а также не была исследована видеозапись произошедшего, на которой видны провокационные действия потерпевшего.

«Мамаев хулиганства не совершал, а на момент нанесения ударов Паку, в том числе стулом, находился на расстоянии не менее трех метров от потерпевшего», – отмечает юрист.

Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова также выразила несогласие с апелляционным приговором, уточняя, что в приговоре не указано, кто именно и какими действиями причинил вред здоровью потерпевшего Соловчука.

Александра Кокорина вместе с младшим братом Кириллом, футболистом Мамаевым и их общим другом Александром Протасовицким задержали 8 октября 2018 года. Их обвинили в участии в двух драках в Москве.

Кирилл и Александр Кокорины получили по 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий по 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. 17 сентября прошлого года все, кроме Протасовицкого, вышли на свободу по УДО.