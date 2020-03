Чемпионат Шотландии приостановлен из-за коронавируса

– Как все знают, это беспрецедентная ситуация для всей страны. Мы вели интенсивные и подробные обсуждения с прошлой ночи, а также перенимаем опыт наших коллег в Англии и по всей Европе. В результате, совет чемпионата Шотландии согласился с тем, что все матчи лиги на этих выходных и следующей середине недели будут отложены до дальнейшего уведомления, – цитирует Донкастера SPFL.

Ранее стало известно, что в связи с коронавирусом профессиональные лиги Англии будут приостановлены соревнования, как минимум, до 4 апреля.

The Scottish football authorities have announced a further update in their approach to addressing the implications of the Coronavirus outbreak.



Full update:https://t.co/bnJVh3iOwY pic.twitter.com/R7KpkICuTM