Чемпионат Шотландии приостановлен из-за коронавируса Исполнительный директор чемпионата Шотландии Нил Донкастер заявил, что матчи лиги будут приостановлены из-за риска заражения коронавирусом

– Как все знают, это беспрецедентная ситуация для всей страны. Мы вели интенсивные и подробные обсуждения с прошлой ночи, а также перенимаем опыт наших коллег в Англии и по всей Европе. В результате, совет чемпионата Шотландии согласился с тем, что все матчи лиги на этих выходных и следующей середине недели будут отложены до дальнейшего уведомления, – цитирует Донкастера SPFL.

Ранее стало известно, что в связи с коронавирусом профессиональные лиги Англии будут приостановлены соревнования, как минимум, до 4 апреля.