«Тоттенхэм» хочет приобрести полузащитника «Лейпцига» Забитцера «Тоттенхэм» проявляет интерес к полузащитнику «РБ Лейпциг» Марселю Забитцеру.

Как сообщает The Daily Mail, руководство лондонского клуба желает усилиться 25-летним австрийцем ближайшим летом.

Напомним, что этой неделе Забитцер в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметился дублем в ворота «Тоттенхэма» (3:0), благодаря чему немецкий клуб вышел четвертьфинал турнира.

Полузащитник выступает за «РБ Лейпциг» с июля 2014 года. С тех пор он принял участие в 179 матчах, забив 42 гола и отдав 32 ассиста. За сборную Австрии он сыграл 42 встречи (7 голов).

В этом сезоне на его счету 35 поединков, в которых он отметился 15 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро..