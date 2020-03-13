Глава совета директоров «Балтики»: Российский чемпионат должен быть приостановлен Глава совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков считает, что розыгрыш Футбольной национальной лиги (ФНЛ) следует приостановить из-за эпидемии коронавируса.

– Мы понимаем, что нет никакого смысла проводить матч без болельщиков. И, на наш взгляд, было бы целесообразным приостановить чемпионат, как это сделано в Лиге чемпионов и в других европейских национальных турнирах. Мы бы попросили поддержки клубов, в особенности те, которые испытывают похожие сложности. Российский чемпионат должен быть приостановлен, – цитирует Шендерюка-Жидкова РБК.

Отметим, что ближайшие матчи чемпионата России и первенства Футбольной национальной лиги пройдут без изменений. Сегодня, 13 марта игрой «Ахмат» – «Динамо» стартует 22-й тур РПЛ, а 15 марта будет сыграны матчи 27-го тура ФНЛ.

Что касается «Балтики», то матч калининградской команды против «Армавира» 15 марта пройдет без зрителей.