Президент «Атлетико»: Симеоне – лучший тренер мира Президент «Атлетико» Энрике Сересо оценил работы главного тренера мадридцев Диего Симеоне.

– Симеоне входит в тройку важнейших людей в истории «Атлетико». Мы знали, что нам по силам пройти «Ливерпуль». У нас лучший тренер мира и отличная команда, на которую клуб может рассчитывать еще в течение долгих лет. Я бы заключил с Диего пожизненный контракт, – цитирует Сересо TyC Sports.

Напомним, что «Атлетико» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв в двух матчах «Ливерпуль» (1:0, 3:2).

Симеоне возглавил мадридский клуб в декабре 2011 года. Под его руководством «Атлетико» становился чемпионом страны, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также дважды становился победителем Лиги Европы.

На данный момент мадридский клуб занимает шестое место в чемпионате Испании, набрав 45 очков в 27 матчах.