Чернышенко допускает проведение соревнований в России в «особом режиме» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
13 марта 2020 20:32ФутболКорегин Владислав

Чернышенко допускает проведение соревнований в России в «особом режиме»

Об этом заместитель председателя правительства РФ сообщил журналистам после заседания координационного совета по подготовке и проведению матчей Евро–2020 в Санкт-Петербурге.

– Мы как страна будем работать по определенным правилам, при которых при соблюдении карантина, с учетом отсутствия проникновения разных заболеваний вполне допускаем проведение разных соревнований в России в особом режиме.

Министерству спорта дано поручение разработать критерии по анализу всей инфраструктуры, которая позволит обеспечить спортсменам безопасную подготовку и продолжение тренировочных циклов, – сказал Чернышенко.

Вчера УЕФА предложил представителям всех 55 ассоциаций, руководителям Европейской ассоциации клубов и европейских национальных лиг, а также представителям профсоюза футболистов FIFPro, принять участие в специальной видеоконференции во вторник 17 марта. На ней будут приняты решения о том, как будет завершен нынешний европейский клубный сезон, а также состоится ли перенос финального турнира Евро-2020.

Ликбез по коронавирусу. Почему в мире паника, будет ли вакцина, когда все закончится О коронавирусе простым языком. 13.03.2020 12:30 Футбол Кузнецов Дмитрий
Еще по теме:
Гонками преследования на этапе в Контиолахти завершится сезон, эстафеты отменены Юрген Клопп – о приостановке АПЛ : Вирус доказал, что игра в футбол не дает иммунитета Матчи 26-го тура чемпионата Германии не состоятся из-за коронавируса
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
У тренера «Арсенала» коронавирус, «МЮ» победил в Австрии, Виллаш-Боаш предлагает все отменить В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 13.03.2020 08:45 Футбол Кузнецов Дмитрий
Вы удивитесь, но некоторые еще бегают. И Бе почти выиграл у Фуркада Кубок мира Несмотря на эпидемию коронавируса и массовые отмены соревнований по всему миру, в финском Контиолахти стартовал биатлонный этап КМ. 12.03.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев
Тони Фергюсон: Дам Хабибу пощечину, дважды ударю в пузо и заставлю отжиматься 20 раз Претендент на титул чемпиона UFC Тони Фергюсон заявил, что надерет зад Хабибу Нурмагомедову за то, что во время дуэли взглядов россиянин пнул его пояс. 07.03.2020 14:30 ММА Ващенко Сергей
Куклиной не хватил сил на последний круг. Российские биатлонистки вновь без медалей Женский спринт в Финляндии может стать завершающим стартом в нынешнем розыгрыше Кубка мира по биатлону из-за коронавируса. 13.03.2020 20:00 Биатлон Иванова Дарья
Отменить потолок в КХЛ. Срочно! Авторская колонка Дмитрия Кузнецова С установленным на следующий сезон потолком зарплат в КХЛ в 900 миллионов рублей надо что-то делать. 12.03.2020 16:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Браво, Эдуард! Браво, Карим! Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли Норвежцы выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место. Россияне - четвертые. 07.03.2020 20:30 Биатлон Чикирис Олег
Яшкин взял курс на ЦСКА. «Динамо» выиграло серию у «Спартака» В историческом матче без зрителей бело-голубые дожали красно-белых (3:2ОТ). Во втором круге плей-офф нас ждет второе московское дерби – ЦСКА против «Динамо». 12.03.2020 22:15 Хоккей Домрачев Владислав, Федоровский Александр
Забит не выступит на турнире UFC 249, Волков подерется в Канаде, а у Мирзаева двойной перелом Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти, а кубинец Йоэль Ромеро заявил, что лучше всего учиться борьбе в Дагестане. 09.03.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей
Новости
21:04 Биатлон Лариса Куклина: Думаю, что сегодняшний спринт – лучший для меня в нынешнем сезоне
20:53 Хоккей Михеев продлил контракт с «Трактором»
20:40 Хоккей Энлунд покинул «Нефтехимик»
20:32 Футбол Чернышенко допускает проведение соревнований в России в «особом режиме»
20:14 Футбол Клубы РПЛ обсудят возможную приостановку чемпионата
20:03 Футбол Президент «Атлетико»: Симеоне – лучший тренер мира
19:57 Биатлон Гонками преследования на этапе в Контиолахти завершится сезон, эстафеты отменены
19:33 Футбол Юрген Клопп – о приостановке АПЛ : Вирус доказал, что игра в футбол не дает иммунитета
19:16 Футбол Полузащитник «Базеля» Кампо стал лучшим игроком недели в Лиге Европы
19:06 Футбол Матчи 26-го тура чемпионата Германии не состоятся из-за коронавируса
18:53 Биатлон Херманн победила в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти, Куклина – седьмая
18:43 Футбол «Ахмат» – «Динамо». Составы команд
18:30 Хоккей Чемпионат Финляндии был досрочно завершен из-за коронавируса
18:12 Футбол Глава совета директоров «Балтики»: Российский чемпионат должен быть приостановлен
17:55 Футбол Андрей Канчельскис: Думаю, что не стоит проводить чемпионат Европы без болельщиков
17:40 Футбол «Тоттенхэм» хочет приобрести полузащитника «Лейпцига» Забитцера
17:32 Формула-1 Гран-при Бахрейна и Вьетнама официально перенесены
17:22 Футбол Чемпионат Шотландии приостановлен из-за коронавируса
17:12 ММА Фергюсон в соцсетях высмеял команду Нурмагомедова
17:00 Футбол Состав сборной России на товарищеские матчи будет объявлен после видеоконференции УЕФА
Китайский МИД предположил, что коронавирус привезли в Ухань американские военные
Парфенчиков объяснил введение режима повышенной готовности на территории Карелии
«Уютный дом» депутата Нуриева: долгие скандалы и громкие обещания
На коронавирусный обсерватор в Белгородской области потратят 12 млн рублей
В Нижегородской области на коронавирус обследовали почти 900 человек
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика