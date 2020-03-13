Чернышенко допускает проведение соревнований в России в «особом режиме»

– Мы как страна будем работать по определенным правилам, при которых при соблюдении карантина, с учетом отсутствия проникновения разных заболеваний вполне допускаем проведение разных соревнований в России в особом режиме.
Министерству спорта дано поручение разработать критерии по анализу всей инфраструктуры, которая позволит обеспечить спортсменам безопасную подготовку и продолжение тренировочных циклов, – сказал Чернышенко.
Вчера УЕФА предложил представителям всех 55 ассоциаций, руководителям Европейской ассоциации клубов и европейских национальных лиг, а также представителям профсоюза футболистов FIFPro, принять участие в специальной видеоконференции во вторник 17 марта. На ней будут приняты решения о том, как будет завершен нынешний европейский клубный сезон, а также состоится ли перенос финального турнира Евро-2020.
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