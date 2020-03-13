Гол Глушакова не помог «Ахмату» в матче с «Динамо»

Матч 22-го тура «Ахмат» – «Динамо» завершился победой москвичей со счетом 3:2.

Хозяева вышли вперед на 12-й минуте – Одисе Роши отыгрался перед штрафной площадью с партнером по команде Раванелли и переиграл голкипера соперников Антона Шунина. На 26-й Константин Рауш с передачи Максимилиана Филиппа сравнял счет в матче.

Во второй половине встречи Филипп удачно реализовал 11-метровый удар. Казалось бы, после третьего гола столичного клуба в исполнении Дмитрия Скопинцева победитель встречи был уже известен, но Денис Глушаков вернул интригу в матче, отыграв один мяч в концовке. Однако на большее хозяев не хватило.

Таким образом, «Динамо» набирает 30 очков и поднимается на шестое место в турнирной таблице. «Ахмат» остается на последней, 16-й строчке с 20 очками.

Оба коллектива проведут следующий тур в гостях – москвичи сыграют против «Краснодара», а грозненцы встретятся с «Крыльями Советов»

РПЛ

22-й тур

«Ахмат» (Грозный) – «Динамо» (Москва) – 1:3 (1:1)

Голы: Роши, 10. Глушаков, 89 – Рауш, 26. Филипп, 50, с пенальти. Скопинцев, 86.

«Ахмат»: Городов, Анхель, Уциев, Семенов, Раванелли (Бериша, 78), Гиголаев (Мбенг, 90+1), Роши, Глушаков, Харин, Фелипе Визеу (Понсе, 59), Ильин.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Шуньич, Рауш (Плиев, 67), Шиманьски (Игбоун, 84), Нойштедтер, Хильемарк, Ордец, Комличенко, Филипп (Панченко, 76).

Предупреждения: Харин, 31. Раванелли, 45. Анхель, 47. Уциев, 50. Бериша, 79. Роши, 90+2 – Паршивлюк, 42. Комличенко, 90+5.

Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров).

Грозный. «Ахмат Арена».