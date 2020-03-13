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13 марта 2020 22:22ФутболКорегин Владислав

У четырех игроков «Сампдории» обнаружен коронавирус

Пресс-служба «Сампдории» сообщила о том, что еще четыре игрока команды были заражены коронавирусом.

Сообщается, что речь идет о защитнике Омаре Колли, полузащитниках Мортене Торсби, Албине Экдале, а также нападающем Антонио Ла Гумине.

Ранее заболевание было выявлено у форварда генуэзцев Маноло Габбьядини. Он стал вторым игроком в серии А, кто заразился коронавирусом.

11 марта стало известно, что данная инфекция была выявлена у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани. Туринский клуб изолировал игрока, а также всех сотрудников и других футболистов, кто контактировал с ним.

11 марта чемпионат Италии был официально приостановлен, как минимум, до 3 апреля.

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