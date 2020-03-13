Источник: Головин продлил контракт с «Монако» - Советский спорт
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13 марта 2020 23:24ФутболКорегин Владислав

Источник: Головин продлил контракт с «Монако»

Новое соглашение российского полузащитника будет рассчитано до лета 2024 года.

Полузащитник «Монако» Александр Головин подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2024 года. Отметим, что известный футбольный портал Transfermarkt подтвердил информацию о продлении контракта с 23-летним россиянином.

Напомним, что Головин выступает в Монако с июля 2018-го. С тех пор он принял участие в 65 матчах, забив семь голов и отдав восемь ассистов.

В нынешнем сезоне на счету полузащитника 30 поединков, в которых он отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

На данный момент, «Монако» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 40 очков в 28 турах.

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