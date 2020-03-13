Оле-Гуннар Сульшер: Считаю, что моя философия подходит «Манчестер Юнайтед» Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился впечатлениями от работы в английском клубе.

– Когда я пришел, то чувствовал, что надо многое менять. Я говорю не только о тактике, но и о футболистах. У меня есть своя философия, которая, считаю, подходит этому клубу. Я навсегда манкунианец и знаю, что нужно команде, – цитирует Сульшера The Daily Mail.

Напомним, что Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера «МЮ» 19 декабря 2018 года. В марте того же года с ним подписал полноценный контракт на три года.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 29 турах. Также манкунианский клуб имеет шансы на победу в розыгрыше Лиги Европы. В первом матче 1/8 финала команда одержала разгромную победу над австрийским ЛАСКом (5:0).