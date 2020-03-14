У защитника «Падерборна» подтвержден коронавирус

Футболист «Падерборна» Лука Килиан заразился коронавирусом.
О положительном результате теста игрока сообщает пресс-служба клуба.
«Падерборн» занимает последнее, 18-е место в Бундеслиге. 20-летний защитник в текущем сезоне провел 14 матчей за клуб.
Напомним, чемпионат Германии был приостановлен из-за коронавируса.
31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 110 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 134 тыс. человек, около 5 тыс. умерли.
В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
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