«Барселона» продвинулась в переговорах о продлении контракта с тер Штегеном Действующее соглашение истекает летом 2022 года.

Испанская «Барселона» рассчитывает продлить контракт с голкипером Марком-Андре тер Штегеном на четыре-пять лет.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, агент футболиста и спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль достигли прогресса в переговорах.

Напомним, тер Штеген перешел в «Барселону» в июле 2014 года из менхенгладбахской «Боруссии». В текущем сезоне голкипер провел 34 игры в составе клуба во всех турнирах, в которых пропустил 34 мяча, при этом 11 раз сыграв на ноль.

В составе «Барселоны» 27-летний тер Штеген выиграл Лигу чемпионов сезона-2014/15, Суперкубок УЕФА (2015), клубный чемпионат мира (2015), по четыре раза побеждал в чемпионате и Кубке Испании и стал двукратным обладателем Суперкубка страны.

Ранее СМИ сообщали, что вратарь может покинуть команду из-за конфликта с Лионелем Месси.