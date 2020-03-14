«Барселона» продвинулась в переговорах о продлении контракта с тер Штегеном

Испанская «Барселона» рассчитывает продлить контракт с голкипером Марком-Андре тер Штегеном на четыре-пять лет.
Как сообщает издание Mundo Deportivo, агент футболиста и спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль достигли прогресса в переговорах.
Напомним, тер Штеген перешел в «Барселону» в июле 2014 года из менхенгладбахской «Боруссии». В текущем сезоне голкипер провел 34 игры в составе клуба во всех турнирах, в которых пропустил 34 мяча, при этом 11 раз сыграв на ноль.
В составе «Барселоны» 27-летний тер Штеген выиграл Лигу чемпионов сезона-2014/15, Суперкубок УЕФА (2015), клубный чемпионат мира (2015), по четыре раза побеждал в чемпионате и Кубке Испании и стал двукратным обладателем Суперкубка страны.
Ранее СМИ сообщали, что вратарь может покинуть команду из-за конфликта с Лионелем Месси.
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