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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
14 марта 2020 12:21ФутболНечаев Юрий

Чемпионат Азербайджана приостановлен из-за коронавируса

Очередное спортивное мероприятие отложено из-за пандемии.

Чемпионат Азербайджана по футболу стал очередным спортивным мероприятием, перенесенным из-за коронавируса.

Соответствующий приказ подписал президент Профессиональной футбольной лиги Азербайджана Рамин Мусаев.

«Согласно приказу, для предотвращения распространения коронавируса отменен 20-й тур Первого дивизиона, а также 21-й и 22-й туры Премьер лиги страны», — приводит сообщение «Интерфакс-Азербайджан».

О сроках возобновления турнира не сообщается

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 110 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 134 тыс. человек, около 5 тыс. умерли.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

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