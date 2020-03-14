Директор «Тамбова»: Если закрывать РПЛ, то полностью

Закрывать РПЛ, в случае необходимости, нужно полностью. Нет смысла рисковать здоровьем людей, считает директор «Тамбова» Павел Худяков.
«Не понимаю, зачем проводить матчи с пятью тысячами человек. Среди этих людей что, точно не будет зараженного коронавирусом? Не факт. И ладно для нас пять тысяч — хорошая численность. А для ЦСКА, «Спартака», «Зенита»? Получается, это нечестно даже по отношению к другим болельщикам. Поэтому закрывать надо полностью, на две недели, месяц, полтора — вообще на сколько будет нужно. Надо следовать примеру зарубежных коллег», — приводит Sport24 слова Худякова.
Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.
Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и многих чемпионатов в Европе в последнее время проходят без зрителей или вовсе соревнования остановились.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.
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