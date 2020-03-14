«Зенит» — «Урал». Стартовые составы - Советский спорт
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14 марта 2020 15:33ФутболТрофименко Кирилл

«Зенит» — «Урал». Стартовые составы

Сегодня пройдут очередные матчи 22-го тура РПЛ.

«Зенит» и «Урал» назвали стартовые составы на матч чемпионата России.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков, Оздоев, Дзюба, Азмун, Дриусси, Малком.
Запасные: М. Кержаков, Васютин, Смольников, Прохин, Паредес, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мусаев, Ригони, Шамкин.

«Урал»: Годзюр, Мамин, Кулаков, Вилюш, Димитров, Ефремов, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Августиняк, Панюков.
Запасные: Баклов, Поляков, Золотов, Фидлер, Бавин, Магомадов, Шаболин, Кухарчик, Погребняк, Юсупов.

Встреча «Зенит» — «Урал» состоится сегодня, 14 марта, и начнется в 16:30 мск.

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