Тедеско получил четвертую желтую карточку в РПЛ и пропустит матч против «Арсенала» Теперь тренер «Спартака» пропустит следующий матч против тульского «Арсенала».

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско получил уже четвертую карточку в этом сезоне РПЛ. Это случилось в гостевом матче с «Оренбургом».

Ему придется пропустить игру следующего тура против тульского «Арсенала». В концовке первого тайма итальянец был не согласен с действиями арбитра, не назначившего пенальти в ворота хозяев.

Встреча на данный момент продолжается. Счет 2:1 в пользу «Спартака».