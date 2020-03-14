Тедеско получил четвертую желтую карточку в РПЛ и пропустит матч против «Арсенала» - Советский спорт
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14 марта 2020 15:46ФутболТрофименко Кирилл

Тедеско получил четвертую желтую карточку в РПЛ и пропустит матч против «Арсенала»

Теперь тренер «Спартака» пропустит следующий матч против тульского «Арсенала».

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско получил уже четвертую карточку в этом сезоне РПЛ. Это случилось в гостевом матче с «Оренбургом».

Ему придется пропустить игру следующего тура против тульского «Арсенала». В концовке первого тайма итальянец был не согласен с действиями арбитра, не назначившего пенальти в ворота хозяев.

Встреча на данный момент продолжается. Счет 2:1 в пользу «Спартака».

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