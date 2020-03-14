«Спартак» победил «Оренбург» и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ Встреча прошла в Оренбурге.

Московский «Спартак» в гостях победил «Оренбург». Матч закончился со счетом 3:1.

Первый гол забили хозяева, на 17-й минуте отличился Джоэль Фамейе. Спартаковцы сравняли на 44-й минуте, гол забил Эсекиэль Понсе. Победу «Спартаку» принес Джордан Ларссон на 71-й минуте, а Резиуан Мирзов на 94-й минуте укрепил преимущество москвичей..

«Спартак» набрал 28 очков и вышел на седьмое место. У «Оренбурга» 23 очка и 11-е место.

РПЛ

21-й тур

«Оренбург» (Оренбург) — «Спартак» (Москва) — 1:3 (1:1).

Голы: Фамейе (17) — Понсе (44), Ларссон (71), Мирзов (90).

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Куат, Деспотович, Фамейе.

Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Козлов, Лапшов, Готлиб, Кулишев, Черных, Шкофлек, Рогич, Чуканов, Силла.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев, Крал, Соболев, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Мирзов, Мельгарехо, Маркитесов.

Предупреждения: Терехов (45), Мишкич (56) — Маслов (29)