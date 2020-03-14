Доменико Тедеско: Мы счастливы, заработать три очка — это главное

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что в команде все счастливы тяжелой победе над «Оренбургом» в гостях (3:1).
«Мы счастливы, что смогли заработать три очка — это главное. Конечно, мы могли играть лучше, не показали нашей лучшей игры, мы можем больше. Лучше сыграть не так хорошо, но взять три очка, чем наоборот. Мы ожидали, что игра будет жесткой, против жесткого соперника. Ребята показали характер — это важно для нашей молодой команды. Мы играли по схеме 3-5-2, где Джордан Ларссон играл «восьмерку», так как у нас не было Романа Зобнина. Джордан должен был создавать перевес и численное преимущество на фланге», — сказал Тедеско после матча.
Он отметил, что нельзя никого бояться. В таком случае лучше вообще не выходить на поле. Тедеско добавил, что защитники команды очень грамотно подключались в атаку, когда соперник глубоко садился в оборону.
«Спартак» набрал 28 очков и поднялся в турнирной таблице на седьмое место. «Оренбург» с 23 очками занимает 11-ю позицию.
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