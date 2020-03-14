«Арсенал» — «Рубин». Стартовые составы Сегодня пройдут очередные матчи 22-го тура РПЛ.

«Арсенал» и «Рубин» назвали стартовые составы на матч чемпионата России.

«Арсенал»: Левашов, Григалава, Денисов, Беляев, Альварес, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко, Кангва.

Запасные: Нигматуллин, Лодыгин, Комбаров, Хагуш, Володько, Пантелеев, Банда, К. Кангва, Ковалев, Аджоев, Минаев.

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Старфельт, Подберезкин, Иг. Коноавлов, Зуев, Макаров, Давиташвили, Нильсен, Игнатьев.

Запасные: Ив. Коновалов, Городовой, Степанов, Гранат, Могилевец, Бакаев, Самошников, Йевтич, Пабло Сантос.

Встреча «Арсенал» — «Урал» состоится сегодня, 14 марта, в Туле и начнется в 19:00 мск.