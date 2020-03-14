«Монако» продлил контракт с Головиным Новое соглашение рассчитано до 2024 года.

Французский «Монако» продлил контракт с российским полузащитником Александром Головиным.

Об этом пресс-служба монегасков объявила на официальном сайте клуба. Соглашение пролонгировано до 2024 года. Предыдущий договор истекал годом ранее. Отмечается, что и финансовые условия улучшены.

Полузащитник российской сборной перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 млн евро. Эта сумма выплачивалась по частям.