Сердар Азмун: Рад первому хет-трику в России Иранский форвард доволен своей игрой в матче против «Урала».

Нападающий «Зенита» из Санкт-Петербурга Сердар Азмун счастлив сделать первый хет-трик в чемпионатах России. Он отличился в домашнем матче против «Урала» (7:1).

«Это мой первый хет-трик в России! Я очень рад, в этом заслуга всех наших футболистов. Мы и прошлый матч контролировали, просто нам не повезло. Сегодня, как и всегда, выполняли установку тренера. К счастью, все получилось», — приводит слова Азмуна пресс-служба «Зенита».

Питерский клуб возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 50-ю очками.