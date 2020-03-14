Сердар Азмун: Рад первому хет-трику в России - Советский спорт
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14 марта 2020 19:56ФутболТрофименко Кирилл

Сердар Азмун: Рад первому хет-трику в России

Иранский форвард доволен своей игрой в матче против «Урала».

Нападающий «Зенита» из Санкт-Петербурга Сердар Азмун счастлив сделать первый хет-трик в чемпионатах России. Он отличился в домашнем матче против «Урала» (7:1).

«Это мой первый хет-трик в России! Я очень рад, в этом заслуга всех наших футболистов. Мы и прошлый матч контролировали, просто нам не повезло. Сегодня, как и всегда, выполняли установку тренера. К счастью, все получилось», — приводит слова Азмуна пресс-служба «Зенита».

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