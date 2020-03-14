Дмитрий Парфенов: «Зенит» давно не забивал и все выплеснул на нас Главный тренер «Урала» прокомментировал разгром в Санкт-Петербурге.

В матче 22-го тура чемпионата России «Урал» проиграл на выезде лидеру чемпионата «Зениту» со сетом 1:7. После игры главный тренер екатеринбуржцев Дмитрий Парфенов дал комментарий телеканалу «Матч Премьер»:

«Делали акцент на начале матча, индивидуальные ошибки плюс уровень мастерства игроков «Зенита». Дали им свободу действия в своей штрафной, и они решали. Команда давно не забивала – видимо, все выплеснула на нас. Общекомандное безумие какое-то.

«Зенит» – та команда, с которой как раз не нужно играть на встречных курсах, но счет ко второму тайму был не очень приятным, поэтому мы выпустили еще нападающего.

Старались играть, создавать моменты возле ворот соперника – акцент на этом был. Проиграли все вместе, нужно прийти, пожать друг другу руки и сказать: «Парни, вопросов нет». Сегодня бог разум отнял, называется».

«Урал» занимает 10-е место, оставшись с 25 очками. Ранее команда Парфенова сыграла вничью в гостях у ЦСКА и проиграла 0:2 выездном матч против «Сочи».