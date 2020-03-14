Дзюба вышел на седьмое место в Клубе Григория Федотова На счету форварда «Зенита» уже 170 забитых голов.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, отметившись дублем в матче 22-го тура РПЛ с «Уралом» (7:1) довел количество своих голов в зачет символического Клуба Григория Федотова до отметки «170».

Он вышел на чистое седьмое место в списке голеадоров отечественного футбола. Дзюба опередил нападающего сталинградского «Трактора», московского «Торпедо» и сталинского «Шахтера» Александра Пономарёва, который достиг рубежа в 168 голов в 1952 году. Теперь перед форвардом стоит задача перегнать занимающего шестое место в Клубе Григория Федотова бывшего нападающего сборной СССР, а ныне первого вице-президент РФС Никиту Симоняна. В его активе 183 гола.

Возглавляет список голеадоров Олег Блохин с 319 забитыми мячами. Вторым идет Олег Протасов (245), третий — Александр Кержаков (226).