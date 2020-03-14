The Telegraph: УЕФА может провести Евро-2020 в декабре Вопрос о проведении чемпионата Европы будет решен во вторник 17 марта.

Британская газета The Telegraph сообщает, что на вторничном совещании УЕФА с представителями 55 ассоциаций, руководителями национальных лиг и профсоюзом футболистов будут предложены два варианта переноса Евро-2020.

Один из них провести финальный турнир чемпионата Европы летом следующего 2021 года. Второе предложение – провести ЧЕ в декабре.

Напомним, что на 26 и 31 марта были запланированы матчи плей-офф отборочного турнира, в котором должны были определиться четыре последних финалиста, а стартовый матч Евро-2020 должен по изначальному календарю должен состояться 12 июня в Риме с участием сборных Италии и Турции.