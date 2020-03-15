«ПСЖ» готов продать Неймара, но намерен удержать Мбаппе Капитан сборной Бразилии может вернуться в «Барселона» за 150 миллионов евро.

Телеканал ESPN сообщает, что французский «Пари Сен-Жермен» готов расстаться с Неймаром, однако не собирается ни с кем вести переговоры о продаже другой своей звезды Килиана Мбаппе.

«ПСЖ» готов продать 28-летнего Неймара после завершения нынешнего сезона, если получит предложение не меньше 150 миллионов евро. Источник утверждает, что в возвращении бразильца заинтересована «Барселона», за которую Неймар выступал до августа 2017 года.

Мадридский «Реал» хотел бы приобрести 21-летнего Мбаппе, однако «ПСЖ» настроен решительно и не намерен вести переговоры, собираясь продлить контракт с нападающим сборной Франции.

Неймар – самый дорогой футболист мира. В августе 2017 года «Пари Сен-Жермен» заплатил за бразильца «Барселоне» 222 миллиона евро. В 80 матчах за французский клуб бразилец забил 69 голов и сделал 39 результативных передач. В нынешнем сезоне на его счету 18 голов в 22 матчах с учетом всех турниров.

В июля 2018-го воспитанник «Монако» Мбаппе обошелся «ПСЖ» в 145 млн евро. В 33 матчах нынешнего сезона Килиан 30 раз поразил ворота соперников парижан в 33 матчах. Всего на его счету 90 голов и 39 результативных передач в 120 встречах за столичный клуб.