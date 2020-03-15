«Байер» продаст Хаверца летом за 100 миллионов евро Главный тренер леверкузенцев Бос считает, что клубу не удержать талантливого полузащитника.

Петер Бос в интервью роттердамской газете Algemeen Dagblad заявил о том, что «Байеру» следующим летом придется продать 20-летнего атакующего полузащитника Кая Хаверца:

«Каю 20 лет, но это уже его четвертый сезон в бундеслиге. Это говорит о многом. Все в Германии считают его вундеркиндом. С ним приятно работать, ведь он очень умный парень. Кстати, он играет на пианино.

Мы продали его приятеля Юлиана Брандта дортмундской «Боруссии» прошлым летом. Хаверц внезапно стал еще более привлекательным для других клубов.

Ему через многое пришлось пройти незадолго до зимнего перерыва. Мы проиграли дерби в Кельне, а через три дня дома уступили «Герте». Внезапно весь стадион освистывал его. Он был опустошен и спросил: «Почему люди ненавидят меня?» Я ему сказал: «Они тебя не ненавидят, просто так оно и бывает».

Во время зимнего перерыва мы показали ему кадры, где видно, что он недостаточно часто играл в штрафной соперника. Теперь он делает это чаще. И количество голов и передач взлетело до небес.

Мы не сможем сохранить его еще на один сезон. Это будет трансфер на 100 миллионов евро».

Хаверц дебютировал в бундеслиге в 17-летнем возрасте 15 октября 2016 года в выездном матче против «Вердера», в котором леверкузенцы потерпели поражение со счетом 1:2. В данный момент на его счету 110 матчей, 30 голов и 24 результативных передачи в элитном немецком дивизионе, а также 7 матчей и один забитый мяч в составе национальной сборной Германии.

В нынешнем сезоне 20-летний хавбек забил 6 голов, а также 5 раз помог отличиться товарищам по команде в 22 встречах бундеслиги.