Кубок ПФЛ в Турции был отменен из-за коронавируса Пресс-служба Профессиональной футбольной лиги сообщила о том, что Кубок лиги, который должен был стартовать 15 марта в Анталье не состоится из-за риска заражения коронавирусом.

Отметим, что данное решение было принято вчера во время заседания оргкомитета Кубка ПФЛ-2020.

– Несмотря на то, что на данный момент Турция не входит в составленный Роспотребнадзором перечень стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, было принято решение отменить проведение турнира. Команды, которые должны были принять участие в кубке, продолжат сборы. ПФЛ рекомендовала клубам соблюдать все необходимые меры предосторожности, – говорится в сообщении.

Отметим, что в турнире должны были участвовать следующие команды – «КАМАЗ», «КАМАЗ-2», «Иртыш», «Новосибирск», ижевский «Зенит», владимирское «Торпедо», «Тюмень» и «Челябинск».