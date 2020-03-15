Кубок ПФЛ в Турции был отменен из-за коронавируса - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
15 марта 2020 07:53ФутболКорегин Владислав

Кубок ПФЛ в Турции был отменен из-за коронавируса

Пресс-служба Профессиональной футбольной лиги сообщила о том, что Кубок лиги, который должен был стартовать 15 марта в Анталье не состоится из-за риска заражения коронавирусом.

Отметим, что данное решение было принято вчера во время заседания оргкомитета Кубка ПФЛ-2020.

– Несмотря на то, что на данный момент Турция не входит в составленный Роспотребнадзором перечень стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, было принято решение отменить проведение турнира. Команды, которые должны были принять участие в кубке, продолжат сборы. ПФЛ рекомендовала клубам соблюдать все необходимые меры предосторожности, – говорится в сообщении.

Отметим, что в турнире должны были участвовать следующие команды – «КАМАЗ», «КАМАЗ-2», «Иртыш», «Новосибирск», ижевский «Зенит», владимирское «Торпедо», «Тюмень» и «Челябинск».

Отменить потолок в КХЛ. Срочно! Авторская колонка Дмитрия Кузнецова С установленным на следующий сезон потолком зарплат в КХЛ в 900 миллионов рублей надо что-то делать. 12.03.2020 16:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Еще по теме:
Борис Майоров: От КХЛ нужна конкретика, тогда и таких форс-мажоров, как с «Йокеритом», не будет Лаури Марьямяки: Все в «Йокерите» хотели играть дальше, но другого варианта не было КХЛ опубликовала заявление о ситуации в чемпионате и коронавирусе
8 марта – день кровавый. На турнире UFC 248 девушки устроили обоюдное избиение (видео) А главный бой вечера был ужасным: мужики катали вату. 08.03.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
ATP отменила проведение всех турниров в ближайшие шесть недель из-за коронавируса Турнир серии «Мастерс» в Майами не будет отменен из-за коронавируса Турнир в Индиан-Уэллсе не состоится из-за коронавируса
Кевин Ли: Много политики было в процессе организации боя с Махачевым и я выбрал Оливейру Американский боец Кевин Ли перед боем против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC Fight Night 170 дал небольшое интервью, в котором рассказал, почему отказался от поединка против россиянина Ислама Махачева. 14.03.2020 11:25 ММА Ващенко Сергей
Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон никогда не дрался на улице. А я рос в Дагестане и дрался каждый день Кажется, Фергюсону удалось немного вывести Хабиба из себя. Но чемпион утверждает, что спокоен. 07.03.2020 15:00 ММА Ващенко Сергей
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
«Александру Максименко стоит сказать спасибо». Мостовой о победе «Спартака» в Оренбурге Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал о прогрессе нападающего Джордана Ларссона, дебюте защитника Павла Маслова и отметил вратаря Александра Максименко в матче 22-го тура РПЛ с «Оренбургом» (3:1). 14.03.2020 20:30 Футбол Усачев Владислав
Магия Камилы. Вместе с Лю Валиева разгромила Трусову, Косторную, и Щербакову Последнее, третье золото юниорского ЧМ в Таллине России принесла 13-летняя Камила Валиева. С «младшим» (пока) мировым рекордом. 07.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
Игорь Черевченко: Надо убиваться на поле, что «Рубин» нам показал На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Рубин» (0:1) главный тренер хозяев Игорь Черевченко рассказал о причинах поражения. 14.03.2020 22:20 Футбол Аполоник Дмитрий
Новости
08:45 Футбол Бенжамен Менди: Тесты на коронавирус у моих близких показали отрицательный результат
08:30 Футбол «Ливерпуль» летом планирует продать четырех игроков
08:15 Футбол Суарес может вернуться в строй в апреле
07:53 Футбол Кубок ПФЛ в Турции был отменен из-за коронавируса
07:37 Баскетбол Форвард «Детройта» Вуд заразился коронавирусом
07:25 Баскетбол Зараженный коронавирусом защитник «Юты» Митчелл: Целыми днями играю в видеоигры
07:13 Бокс Дерек Чисора – о бое с Усиком: Моя цель – выключить ему свет
07:01 ММА Чарльз Оливейра: Скоро пояс в легком весе станет моим!
06:48 ММА Оливейра удушающим приемом одержал победу над Ли на турнире UFC Fight Night 170
06:35 ММА Крылов победил Уокера судейским решением на турнире UFC в Бразилии
06:24 Биатлон Доротея Вирер: Горжусь тем, что подняла итальянский флаг в такой трудный для страны момент
01:59 Футбол «Байер» продаст Хаверца летом за 100 миллионов евро
01:45 ММА Кунченко уступил бразильцу Дос Сантосу на турнире UFC в Бразилии
01:33 Футбол Григорий Иванов: Нужно, чтобы «Зенит» и «Спартак» начинали в Кубке России с 1/256 финала
01:23 Футбол Семья Семака ушла на карантин
01:15 Футбол Александр Мостовой: Тедеско ведет себя на бровке как юноша – это не совсем спортивное поведение
00:59 Футбол Президент Итальянской федерации футбола Гравина: Евро-2020 должен быть перенесен
00:46 Хоккей Гэри Беттмэн: Ни у кого из игроков НХЛ не нашли COVID-19
00:31 Футбол Чемпионат Италии могут возобновить в начале мая
00:15 Футбол «ПСЖ» готов продать Неймара, но намерен удержать Мбаппе
Олег Дерипаска: "Коронавирус может развалить страну похуже, чем в 1991 году"
Ужасы в Башкирии: гололед, коронавирус и обман, буллинг, деньги и в Сибае вновь туман
Неделя в Удмуртии: ижевские трещинки, новые назначения, согласный Госсовет
Антитоп омских автосалонов: нарушение прав потребителей и некачественный ремонт
«Газпром трансгаз Ставрополь» купил еще один Mercedes за 3,8 млн рублей
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика